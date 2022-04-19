На смену жаре приходят грозы: прогноз погоды на 20 июля

06:14 20 июля Киев, Украина

По информации синоптиков, сегодня в Украине ожидается довольно контрастная погода местами жара до +39 °С без осадков , в некоторых регионах грозы, ливни и град.



Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +25...+28 °С.



В Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +32...+35 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +21...+24 °С.



В Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +23...+26 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +22...+25 °С.



Северный регион Украины

В Киевской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20°С, днем +26...+29 °С.



В Житомирской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +25...+28 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.



В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +33...+36 °С.



Южный регион Украины

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +32...+35 °С.



В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +34...+37 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +33...+36 °С.



В Киеве переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +24...+27 °С.