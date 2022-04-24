На Пасху часть Украины накроет непогода с грозами

По прогнозу Укргидрометцентра 24 апреля, в день Светлого Христового Воскресения, украинцам не стоит ожидать солнечную апрельскую погоду: дожди с грозами прогнозируются почти по всей территории Украины. В то же время температура воздуха будет относительно высокой.

Солнечная погода с переменной облачностью на Пасху ожидается только в западных и северо-западных областях. Ночью будет прохладно от +3 до +7 градусов, однако днем столбик термометра покажет +15+18 градусов, а в Закарпатье в середине дня воздух прогреется до +19 градусов.

В то же время, центральные, северные, южные и восточные регионы будут "страдать" от дождливой погоды с грозами. В центральных, северных и восточных областях установится почти одинаковый температурный режим: ночью +5+8 градусов, днем от +14 до +19 градусов.

В южных областях и АР Крым ночью прогнозируют +6+9, а днем температура будет кое-где достигать отметки +20 градусов тепла.

В Киеве на Пасху 2022 ожидается небольшой дождь, ночью +9, днем потеплеет до +14 градусов.,