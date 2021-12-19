На Харьковщине мокрый снег, а Карпаты засыпало на метр. Прогноз погоды

08:38 21 Ноябрь Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра 21 ноября в большинстве областей Украины будет ясная, но очень ветренная погода. Осадки ожидаются только на северо-востоке: в Черниговской и Сумской областях задождит, а на Харьковщине пойдет мокрый снег.

Соответственно и температура воздуха самой низкой будет в Харьковской области – не выше +5...+7. Средняя температура в стране сохранится в пределах от +6 до +12. Зато на юге – в Херсонской, Одесской и Николаевской областях воздух прогреется до +11...+13.

Важно! Порывы сильного ветра на всей территории, кроме юга, будут достигать до 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности І – желтый.

В Киеве 21 ноября осадков не прогнозируют. Температура будет колебаться в пределах – +9...+11.

Погода в городах Украины 21 ноября:

  • Ужгород – +9...+11
  • Львов – +8...+10
  • Ивано-Франковск – +8...+10
  • Тернополь – +9...+11
  • Черновцы – +10...+12
  • Хмельницкий – +9...+11
  • Луцк – +7...+9
  • Ровно – +8...+10
  • Житомир – +8...+10
  • Винница – +7...+9
  • Одесса – +11...+13
  • Николаев – +11...+13
  • Херсон – +11...+13
  • Симферополь – +10...+12
  • Кропивницкий – +9...+11
  • Черкассы – +8...+10
  • Чернигов – +8...+10
  • Сумы – +7...+9
  • Полтава – +7...+9
  • Днепр – +8...+10
  • Запорожье – +9..+11
  • Донецк – +6...+8
  • Луганск – +6...+8
  • Харьков – +5...+7
  • Киев – +9...+11.

Погода в городах Украины 21 ноября от Укргидрометцентра.