На Харьковщине мокрый снег, а Карпаты засыпало на метр. Прогноз погоды

По прогнозу Укргидрометцентра 21 ноября в большинстве областей Украины будет ясная, но очень ветренная погода. Осадки ожидаются только на северо-востоке: в Черниговской и Сумской областях задождит, а на Харьковщине пойдет мокрый снег.
Соответственно и температура воздуха самой низкой будет в Харьковской области – не выше +5...+7. Средняя температура в стране сохранится в пределах от +6 до +12. Зато на юге – в Херсонской, Одесской и Николаевской областях воздух прогреется до +11...+13.
В Киеве 21 ноября осадков не прогнозируют. Температура будет колебаться в пределах – +9...+11.
Погода в городах Украины 21 ноября:
- Ужгород – +9...+11
- Львов – +8...+10
- Ивано-Франковск – +8...+10
- Тернополь – +9...+11
- Черновцы – +10...+12
- Хмельницкий – +9...+11
- Луцк – +7...+9
- Ровно – +8...+10
- Житомир – +8...+10
- Винница – +7...+9
- Одесса – +11...+13
- Николаев – +11...+13
- Херсон – +11...+13
- Симферополь – +10...+12
- Кропивницкий – +9...+11
- Черкассы – +8...+10
- Чернигов – +8...+10
- Сумы – +7...+9
- Полтава – +7...+9
- Днепр – +8...+10
- Запорожье – +9..+11
- Донецк – +6...+8
- Луганск – +6...+8
- Харьков – +5...+7
- Киев – +9...+11.
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