На Харьковщине мокрый снег, а Карпаты засыпало на метр. Прогноз погоды

По прогнозу Укргидрометцентра 21 ноября в большинстве областей Украины будет ясная, но очень ветренная погода. Осадки ожидаются только на северо-востоке: в Черниговской и Сумской областях задождит, а на Харьковщине пойдет мокрый снег.

Соответственно и температура воздуха самой низкой будет в Харьковской области – не выше +5...+7. Средняя температура в стране сохранится в пределах от +6 до +12. Зато на юге – в Херсонской, Одесской и Николаевской областях воздух прогреется до +11...+13.

Важно! Порывы сильного ветра на всей территории, кроме юга, будут достигать до 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности І – желтый.

В Киеве 21 ноября осадков не прогнозируют. Температура будет колебаться в пределах – +9...+11.

Погода в городах Украины 21 ноября: