На большей части Украины будет дождливо днем, а ночью возможен снег

По прогнозу Укргидрометцентра, 20 ноября на большей части территории страны будут идти дожди, к ночи они могут перейти в снег. Температура воздуха будет колебаться от +6 на Закарпатье до +13 в Одесской области.

На юге страны будет достаточно тепло, в Одесской области воздух прогреется до +11...+13 градусов. Хотя весь день будут идти дожди.

А вот на западе субботний день будет теплым – от +9 до +11 градусов. Дождей не ожидается. Более прохладно будет лишь на Закарпатье, где дневная температура будет на три градуса ниже: +6...+8.

Не ожидаются осадки и на севере Украины. При умеренной облачности днем термометры будут показывать +8...+10 градусов. Хотя ночью в Сумской области будет мороз и мокрый снег.

Восток страны накроет дождливая погода. Днем будет относительно тепло – +8...+10. К ночи температура снизится до нуля, может пойти мокрый снег.

Ночь с пятницы на субботу в Киеве будет идти дождь, который днем прекратится. День обещает быть не очень холодным – до +9...+11 градусов, но настроение всем испортит сильный порывистый ветер.

Погода в городах Украины 20 ноября: