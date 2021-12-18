На большей части Украины будет дождливо днем, а ночью возможен снег

По прогнозу Укргидрометцентра, 20 ноября на большей части территории страны будут идти дожди, к ночи они могут перейти в снег. Температура воздуха будет колебаться от +6 на Закарпатье до +13 в Одесской области.
На юге страны будет достаточно тепло, в Одесской области воздух прогреется до +11...+13 градусов. Хотя весь день будут идти дожди.
А вот на западе субботний день будет теплым – от +9 до +11 градусов. Дождей не ожидается. Более прохладно будет лишь на Закарпатье, где дневная температура будет на три градуса ниже: +6...+8.
Не ожидаются осадки и на севере Украины. При умеренной облачности днем термометры будут показывать +8...+10 градусов. Хотя ночью в Сумской области будет мороз и мокрый снег.
Восток страны накроет дождливая погода. Днем будет относительно тепло – +8...+10. К ночи температура снизится до нуля, может пойти мокрый снег.
Ночь с пятницы на субботу в Киеве будет идти дождь, который днем прекратится. День обещает быть не очень холодным – до +9...+11 градусов, но настроение всем испортит сильный порывистый ветер.
Погода в городах Украины 20 ноября:
- Ужгород – +6...+8
- Львов – +9...+11
- Ивано-Франковск – +9...+11
- Тернополь – +9...+11
- Черновцы – +9...+11
- Хмельницкий – +9...+11
- Луцк – +9...+11
- Ровно – +9...+11
- Житомир – +9...+11
- Винница – +9...+11
- Одесса – +11...+13
- Николаев – +10...+12
- Херсон – +10...+12
- Симферополь – +9...+11
- Кропивницкий – +9...+11
- Черкассы – +9...+11
- Чернигов – +8...+10
- Сумы – +8...+10
- Полтава – +8...+10
- Днепр – +8...+10
- Запорожье – +10...+12
- Донецк – +8...+10
- Луганск – +8...+10
- Харьков – +8...+10
- Киев – +9...+11
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