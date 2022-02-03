Мокрый снег с дождем: погода в Украине 3 февраля

По информации синоптиков, сегодня, 3 февраля, в Украине ожидаются осадки в виде снега и дождя с мокрым снегом. Более обильные осадки пройдут на юго-востоке страны.
В горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей существует значительная угроза схода лавин.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Тернопольской областях пасмурно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха, днем -2...+1 °С.
В Черниговской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Житомирской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0…+3 °С.
В Луганской и Донецкой областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1…+4 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Херсонской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Запорожской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
В Киеве пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Тернопольской областях пасмурно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха, днем -2...+1 °С.
В Черниговской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Житомирской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0…+3 °С.
В Луганской и Донецкой областях пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1…+4 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Херсонской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Запорожской области пасмурно, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
В Киеве пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
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