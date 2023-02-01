Мокрый снег, местами с дождем: погода в Украине 1 февраля

07:17 01 февраля Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет пасмурная погода , в некоторых регионах ожидается мокрый снег, местами с дождем. На дорогах кое-где гололедица.



Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, небольшие осадки (мокрый снег). Ветер переменных направлений, 4-7 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.



В Черкасской области пасмурно, небольшие осадки (мокрый снег). Ветер западный с переходом в юго-западный, 3-6 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.



В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-6 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.



На Полтавщине пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-4 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.



В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.



Западный регион Украины

На Львовщине пасмурно, небольшие осадки (мокрый снег). Ветер западный 6-8 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.



На Хмельнитчине пасмурно, осадки (мокрый снег). Ветер западный 5-8 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.



На Волыни облачно, небольшие осадки (мокрый снег). Ветер западный 6-9 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.



В Ровенской области облачно, небольшие осадки (мокрый снег). Ветер западный 5-8м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.



В Тернопольской области облачно с прояснениями, осадки (мокрый снег). Ветер западный 6-9м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.



В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер западный 3-7 м/с. Температура воздуха днем +3...+5°С.



В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 4-7 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°С.



На Закарпатье пасмурно, небольшие осадки (мокрый снег). Ветер южный 1-2 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.



Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный 4-7 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.



В Житомирской области пасмурно, осадки (дождь с мокрым снегом). Ветер западный, 5-8 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.



На Черниговщине пасмурно, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-западный, 4-6 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.



На Сумщине пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.



Восточный регион Украины

На Харьковщине пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-западный, 3-4 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.



В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-3 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.



В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-3 м/с. Температура воздуха днем +1...+3°С.



Южный регион Украины

В Запорожье облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.



В Херсонской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.



В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.



В Одесской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на западный, 5-6 м/с. Температура воздуха днем +2...+4°С.



В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 2-4 м/с. Температура воздуха днем 0...+2°С.



В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный 4-7 м/с. Температура воздуха днем -1...+1°С.