Метеопрогноз по Украине на субботу, 8 мая

По данным Укргидрометцентра, погода на эти выходные изменится в сторону похолодания. Причиной такого изменения погоды на большей части территории Украины синоптики называют приход поля высокого атмосферного давления — антициклона Utine.
Так, в субботу в большинстве областей ночью и утром, а днем и в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем ожидаются порывы до 15-20 м/с. В Карпатах ночью дождь с мокрым снегом, температура около 0 °С, днем без осадков.
Прогноз погоды на 8 мая по регионам:
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +12...+14 °С.
В Полтавской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +12...+14 °С.
В Черкасской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +11...+13 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +12...+14 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +14...+16 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +9...+11 °С.
В Волынской и Ивано-Франковской областях облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +9...+11 °С.
В Ровненской и Черновицкой областях облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +11...+13 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +11...+13 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +12...+14 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +10...+12 °С.
В Черниговской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +10...+12 °С.
В Сумской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +11...+13 °С.
В Киевской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +10...+12 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +16...+18 °С.
В Донецкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.
В Луганской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +20...+22 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +17...+19 °С.
В Херсонской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +17...+19 °С.
В Николаевской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +16...+18 °С.
В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +14...+16 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +17...+19 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +10...+12 °С.
Солнце взойдет в 05:25, а зайдет в 20:30. Долгота дня составит 15 ч. 05 мин.
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