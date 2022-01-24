Метеопрогноз по Украине на субботу, 8 мая

По данным Укргидрометцентра, погода на эти выходные изменится в сторону похолодания. Причиной такого изменения погоды на большей части территории Украины синоптики называют приход поля высокого атмосферного давления — антициклона Utine.

Так, в субботу в большинстве областей ночью и утром, а днем и в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем ожидаются порывы до 15-20 м/с. В Карпатах ночью дождь с мокрым снегом, температура около 0 °С, днем без осадков.

Прогноз погоды на 8 мая по регионам:

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +12...+14 °С.

В Полтавской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +12...+14 °С.

В Черкасской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +11...+13 °С.

В Кировоградской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +12...+14 °С.

В Днепропетровской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +14...+16 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +9...+11 °С.

В Волынской и Ивано-Франковской областях облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +9...+11 °С.

В Ровненской и Черновицкой областях облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +11...+13 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +11...+13 °С.

В Закарпатской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +12...+14 °С.

Северный регион Украины

В Житомирской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +10...+12 °С.

В Черниговской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +10...+12 °С.

В Сумской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +11...+13 °С.

В Киевской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +10...+12 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +16...+18 °С.

В Донецкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.

В Луганской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +20...+22 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +17...+19 °С.

В Херсонской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +17...+19 °С.

В Николаевской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +16...+18 °С.

В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +14...+16 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +17...+19 °С.

В Киеве облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +10...+12 °С.

Солнце взойдет в 05:25, а зайдет в 20:30. Долгота дня составит 15 ч. 05 мин.