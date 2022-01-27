Местами кратковременные дожди: погода в Украине на 11 мая

По информации синоптиков, сегодня, 11 мая из-за надвигающего циклона погода в Украине начнет ухудшаться, в ряде областей ожидаются кратковременные дожди.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Кировоградской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +18...+21°С.
В Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +18...+21 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Волынской областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +21...+24 °С.
В Ровненской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +20...+23 °С.
В Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +21...+24 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +24...+27 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области ясно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +19...+22 °С.
В Житомирской, Черниговской и Сумской областях ясно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +20...+23 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +12...+15 °С.
Южный регион Украины
В Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +19...+22 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +15...+18 °С.
В Киеве ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +18...+21 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Кировоградской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +18...+21°С.
В Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +18...+21 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Волынской областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +21...+24 °С.
В Ровненской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +20...+23 °С.
В Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +21...+24 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +24...+27 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области ясно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +19...+22 °С.
В Житомирской, Черниговской и Сумской областях ясно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +20...+23 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +12...+15 °С.
Южный регион Украины
В Одесской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +19...+22 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +15...+18 °С.
В Киеве ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +18...+21 °С.
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