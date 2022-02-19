Местами дожди: прогноз погоды в Украине на 17 февраля

По информации синоптиков, сегодня во многих областях Украины ожидаются дожди, местами мокрый снег. Возможны порывы ветра до 18 м/с, на западе страны – до 25 м/с.
Кроме того, во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается сильный мокрый снег и дождь. В горных районах Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей – значительная опасность схода лавин, в Ивано-Франковской – высокая (красный уровень).
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6...+9 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7...+10 °С.
В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6...+9 °С.
В Тернопольской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6...+9 °С
В Хмельницкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7...+10 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7...+10 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
В Черниговской и Сумской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+6 °С.
В Житомирской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4…+7 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +4...+7 °С.
В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
Юго-западный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.
В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6...+9 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.
В Киеве пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
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