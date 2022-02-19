Местами дожди: прогноз погоды в Украине на 17 февраля

07:12 17 Февраль Киев, Украина

По информации синоптиков, сегодня во многих областях Украины ожидаются дожди , местами мокрый снег. Возможны порывы ветра до 18 м/с, на западе страны – до 25 м/с.

Кроме того, во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается сильный мокрый снег и дождь. В горных районах Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей – значительная опасность схода лавин, в Ивано-Франковской – высокая (красный уровень).