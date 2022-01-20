Местами снегопады: прогноз погоды на 20 января

По информации синоптиков, во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидаются сильные снегопады и метели.
В западных регионах усилится ветер с порывами до 15 м/с. Кроме того, В горных районах Закарпатской области также существует значительная опасность схода лавин.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Закарпатской области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -5…-2 °С.
В Луганской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -5...-2 °С.
В Донецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4…-1 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
В Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2…+5 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Закарпатской области пасмурно, мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -5…-2 °С.
В Луганской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -5...-2 °С.
В Донецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4…-1 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
В Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2…+5 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+5 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
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