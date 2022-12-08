Местами снег с дождем: погода в Украине 8 декабря

07:06 08 декабря Киев, Украина

дождь. По данным Укргидрометцентра, сегодня в южных, восточных и большинстве центральных областей Украины ожидаются мокрый снег

В западных, северных и центральных областях на дорогах местами гололедица, в юго-западных регионах местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с.



Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Черкасской и Кировоградской областях облачно, мокрый снег, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.



В Полтавской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Днепропетровской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.



В Волынской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.



В Ровненской и Тернопольской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.



В Хмельницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Ивано-Франковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.



В Черновицкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.



В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Сумской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, мокрый снег, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.



В Луганской области переменная облачность, мокрый снег, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



В Донецкой области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.



В Херсонской области облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.



В Николаевской и Одесской областях облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.



В Киеве облачно, мокрый снег. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха днем около 0 °С.