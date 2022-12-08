Местами снег с дождем: погода в Украине 8 декабря

07:06 08 декабря Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в южных, восточных и большинстве центральных областей Украины ожидаются мокрый снег и дождь.
 
В западных, северных и центральных областях на дорогах местами гололедица, в юго-западных регионах местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с.

Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях облачно, мокрый снег, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.

В Полтавской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Днепропетровской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.

В Волынской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.

В Ровненской и Тернопольской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.

В Хмельницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Ивано-Франковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.

В Черновицкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.

В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Сумской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, мокрый снег, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.

В Луганской области переменная облачность, мокрый снег, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

В Донецкой области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.

В Херсонской области облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.

В Николаевской и Одесской областях облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.

В Киеве облачно, мокрый снег. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха днем около 0 °С.