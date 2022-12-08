Местами снег с дождем: погода в Украине 8 декабря

По данным Укргидрометцентра, сегодня в южных, восточных и большинстве центральных областей Украины ожидаются мокрый снег и дождь.
В западных, северных и центральных областях на дорогах местами гололедица, в юго-западных регионах местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях облачно, мокрый снег, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Полтавской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Днепропетровской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Волынской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Ровненской и Тернопольской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Черновицкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Сумской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, мокрый снег, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Луганской области переменная облачность, мокрый снег, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Донецкой области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Херсонской области облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
В Николаевской и Одесской областях облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Киеве облачно, мокрый снег. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха днем около 0 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях облачно, мокрый снег, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
В Полтавской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Днепропетровской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+3 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Волынской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Ровненской и Тернопольской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+2 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Черновицкой области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4...-2 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+5 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Житомирской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Черниговской области облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Сумской области облачно, снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, мокрый снег, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...0 °С.
В Луганской области переменная облачность, мокрый снег, дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
В Донецкой области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+1 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, мокрый снег, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 °С.
В Херсонской области облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
В Николаевской и Одесской областях облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7...+9 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Киеве облачно, мокрый снег. Ветер южный, 3-4 м/с. Температура воздуха днем около 0 °С.
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