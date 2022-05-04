Местами пройдут дожди: прогноз погоды на 3 августа

По информации синоптиков, сегодня, 3 августа атмосферный фронт принесет практически во все регионы страны дожди и грозы.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +25...+28 °С.
В Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.
В Волынской, Ровненской, Хмельницкой и Тернопольской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +24...+27 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +25...+28 °С.
В Сумской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +25...+28 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +27...+30 °С.
В Луганской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +33...+36 °С.
В Донецкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +29...+32 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +29...+32 °С.
В Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +29...+32 °С.
В Запорожской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +23...+26 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +25...+28 °С.
В Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.
В Волынской, Ровненской, Хмельницкой и Тернопольской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +24...+27 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Черниговской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +25...+28 °С.
В Сумской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +25...+28 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +27...+30 °С.
В Луганской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +33...+36 °С.
В Донецкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +29...+32 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +29...+32 °С.
В Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +29...+32 °С.
В Запорожской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +23...+26 °С.
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