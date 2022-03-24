Местами пройдут дожди: прогноз погоды на 24 марта

По данным Гидрометцентра, сегодня, 24 марта, в северных и центральных областях Украины возможны дожди. . На остальной территории Украины осадков не предвидится.
Центральный регион Украины
В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +9...+12 °С.
В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Кировоградской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Полтавской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +8...+11 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Ровненской областях ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Тернопольской области ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Хмельницкой области ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +6...+9 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.
В Черниговской области переменная облачность, дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +8...+11 °С.
В Сумской области переменная облачность, дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +6...+9 °С.
В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +8...+11 °С.
В Луганской и Донецкой областях ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +7...+10 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +8...+11 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +6...+9 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +9...+12 °С.
В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Кировоградской области небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Полтавской области переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +8...+11 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Ровненской областях ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Тернопольской области ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Хмельницкой области ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях пасмурно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +6...+9 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +9...+12 °С.
В Черниговской области переменная облачность, дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +8...+11 °С.
В Сумской области переменная облачность, дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +6...+9 °С.
В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +8...+11 °С.
В Луганской и Донецкой областях ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +7...+10 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Николаевской области ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +8...+11 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +5...+8 °С.
В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +6...+9 °С.
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