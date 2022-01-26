Местами пройдет снег: прогноз погоды на 26 января

06:36 26 Январь Киев, Украина

По информации синоптиков, сегодня в западных, центральных и северных областях страны ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируется.



Центральный регион Украины

В Винницкой области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.



В Черкасской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.



В Кировоградской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.



В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -5...-2 °С.



В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.



В Волынской, Ровненской и Тернопольской областях пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.



В Хмельницкой области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.



В Ивано-Франковской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.



В Черновицкой области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.



В Закарпатской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.



В Черниговской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.



В Сумской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -6...-3 °С.



В Житомирской области пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -7…-4 °С.



В Луганской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -4...-1 °С.



В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -5...-2 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области пасмурно, снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.



В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.



В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -5...-2 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.



В Киеве пасмурно, снег. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем -6...-3 °С.