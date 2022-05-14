Местами ожидаются дожди: погода в Украине 11 августа

06:16 11 августа Киев, Украина

По информации синоптиков, в Украине сохранится теплая погода , в восточных и западных областях возможны кратковременные дожди

В северных и восточных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Полтавской областях, а также в Крыму сохранится высокий уровень пожарной опасности.



Центральный регион Украины

В Винницкой, Черкасской и Полтавской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +26...+29 °С.



В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +24...+27 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской, Ровненской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.



В Волынской и Хмельницкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +26...+29 °С.



В Черновицкой области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +26...+29 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +27...+30 °С.



Северный регион Украины

В Киевской, Житомирской и Черниговской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +26...+29 °С.



В Сумской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +27...+30 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +29...+33 °С.



В Луганской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.



Южный регион Украины

В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +29...+32 °С.



В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +28...+31 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +27...+30 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +25...+28 °С.