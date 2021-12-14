Местами кратковременные осадки: погода в Украине на 19 марта

В пятницу, 19 марта в некоторых регионах страны ожидаются незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега.
На дорогах возможна гололедица. В центральных и восточных областях будет наблюдаться туман, видимость составит 300-800 м.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.
В Кировоградской, и Полтавской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
В Днепропетровской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Ивано-Франковской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +3...+6 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +2...+5 °С.
В Хмельницкой области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.
В Черновицкой и Тернопольской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем 0...+3 °С
В Закарпатской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.
В Киевской и Черниговской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.
В Сумской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Луганской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
В Донецкой области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +4...+7 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
В Николаевской и Херсонской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.
В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +6...+9 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.
Солнце взойдет в 6:02, а зайдет в 18:09. Долгота дня составит 12 ч 7 мин.
На дорогах возможна гололедица. В центральных и восточных областях будет наблюдаться туман, видимость составит 300-800 м.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.
В Кировоградской, и Полтавской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
В Днепропетровской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Ивано-Франковской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +3...+6 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем +2...+5 °С.
В Хмельницкой области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.
В Черновицкой и Тернопольской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем 0...+3 °С
В Закарпатской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.
В Киевской и Черниговской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.
В Сумской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Луганской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
В Донецкой области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +4...+7 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
В Николаевской и Херсонской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.
В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +3...+6 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +6...+9 °С.
В Киеве пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.
Солнце взойдет в 6:02, а зайдет в 18:09. Долгота дня составит 12 ч 7 мин.
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