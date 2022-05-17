Местами кратковременные дожди: погода в Украине на 17 мая

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 17 мая, на большей части страны осадков не предвидится, кратковременные дожди возможны только на Закарпатье и северо-восточных регионах.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+8 °С, днем +18...+21 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Черниговской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Сумской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+8 °С, днем +18...+21 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Черниговской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Сумской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
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