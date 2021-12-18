Местами дожди, возможны грозы: погода на 1 апреля

По информации синоптиков в западных и северных регионах пройдут дожди, возможны грозы. На территории остальных областей Украины без осадков.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +15...+18 °С.
В Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +14...+17 °С.
В Черкасской и Полтавской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +14...+17 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Ровненской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +17...+20 °С.
В Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +16...+19 °С.
В Хмельницкой области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +17...+20 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +17...+20 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +17...+20 °С.
В Житомирской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +17...+20 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +15...+18 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +16...+19 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +14...+17 °С.
В Донецкой и Луганской областях малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +14...+17 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +13...+16 °С.
В Запорожской и Херсонской областях малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +13...+16 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +12...+15 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +17...+20 °С.
Солнце взойдет в 6:33, а зайдет в 19:29. Долгота дня составит 12 ч 56 мин
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +15...+18 °С.
В Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +14...+17 °С.
В Черкасской и Полтавской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +14...+17 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Ровненской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +17...+20 °С.
В Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +16...+19 °С.
В Хмельницкой области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +17...+20 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +17...+20 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +17...+20 °С.
В Житомирской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +17...+20 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +15...+18 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +16...+19 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +14...+17 °С.
В Донецкой и Луганской областях малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +14...+17 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +13...+16 °С.
В Запорожской и Херсонской областях малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +13...+16 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +12...+15 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +17...+20 °С.
Солнце взойдет в 6:33, а зайдет в 19:29. Долгота дня составит 12 ч 56 мин
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