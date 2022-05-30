Местами дожди: прогноз погоды в Украине на 30 мая

По информации Укргидрометцентра, сегодня, 30 мая, в некоторых областях Украины ожидаются дожди и грозы. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+21 °С.
В Черкасской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+22 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.
В Полтавской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Волынской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Ровненской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Тернопольской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+21 °С.
В Хмельницкой области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+19 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+20 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+21 °С.
В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+19 °С.
В Черниговской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Сумской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+21 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Одесской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+22 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер восточный с переходом юго-восточный, 2-6 м/с. Температура воздуха днем +18…+19°С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+21 °С.
В Черкасской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+22 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.
В Полтавской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Волынской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Ровненской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Тернопольской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+21 °С.
В Хмельницкой области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+19 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+20 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+21 °С.
В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+19 °С.
В Черниговской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Сумской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+21 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Одесской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+22 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер восточный с переходом юго-восточный, 2-6 м/с. Температура воздуха днем +18…+19°С.
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