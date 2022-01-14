Местами дожди: прогноз погоды в Украине на 30 апреля

06:12 30 Апрель Киев, Украина

По данным синоптиков, в западных и северных областях страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

В Закарпатье - сильные дожди. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +19...+21 °С.

В Черкасской Днепропетровской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +17...+19 °С.

В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +16...+18 °С.

В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +15...+17 °С.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.

В Волынской и Тернопольской областях облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +16...+18 °С.

В Черновицкой, Хмельницкой и Ровненской областях облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +17...+19 °С.

Северный регион Украины
В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.

В Сумской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +15...+17 °С.

В Черниговской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +16...+18 °С.

В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +17...+19 °С.

Восточный регион Украины
В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +16...+18 °С.

В Харьковской и Луганской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +17...+19 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской и Николаевской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +16...+18 °С.

В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.

В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +14...+16 °С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.

В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +17...+19 °С.

Солнце взойдет в 5:38, а зайдет в 20:18. Долгота дня составит 14 ч. 40 мин.