Местами дожди: прогноз погоды в Украине на 30 апреля

По данным синоптиков, в западных и северных областях страны ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
В Закарпатье - сильные дожди. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
В Закарпатье - сильные дожди. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +19...+21 °С.
В Черкасской Днепропетровской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +17...+19 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +16...+18 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +15...+17 °С.
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.
В Волынской и Тернопольской областях облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +16...+18 °С.
В Черновицкой, Хмельницкой и Ровненской областях облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +17...+19 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.
В Сумской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +15...+17 °С.
В Черниговской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +16...+18 °С.
В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +17...+19 °С.
Восточный регион Украины
В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +16...+18 °С.
В Харьковской и Луганской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +17...+19 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской и Николаевской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +16...+18 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +14...+16 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.
В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +17...+19 °С.
Солнце взойдет в 5:38, а зайдет в 20:18. Долгота дня составит 14 ч. 40 мин.
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