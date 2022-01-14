Местами дожди: прогноз погоды в Украине на 30 апреля

06:12 30 Апрель Киев, Украина





В Закарпатье - сильные дожди. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. По данным синоптиков, в западных и северных областях страны ожидаются кратковременные дожди , местами грозы.В Закарпатье - сильные дожди. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.



Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +19...+21 °С.



В Черкасской Днепропетровской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +17...+19 °С.



В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +16...+18 °С.



В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +15...+17 °С.



В Ивано-Франковской и Закарпатской областях облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.



В Волынской и Тернопольской областях облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +16...+18 °С.



В Черновицкой, Хмельницкой и Ровненской областях облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +17...+19 °С.



Северный регион Украины

В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.



В Сумской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +15...+17 °С.



В Черниговской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +16...+18 °С.



В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +17...+19 °С.



Восточный регион Украины

В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +16...+18 °С.



В Харьковской и Луганской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +17...+19 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской и Николаевской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +16...+18 °С.



В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.



В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +14...+16 °С.



В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.



В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +17...+19 °С.



Солнце взойдет в 5:38, а зайдет в 20:18. Долгота дня составит 14 ч. 40 мин.