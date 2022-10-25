Местами дожди: прогноз погоды в Украине на 25 октября

07:04 25 октября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в западных, восточных и северных регионах страны ожидаются дожди, на остальной территории страны без осадков. 
 
Во вторник атмосферный фронт принесет в страну осадки. По данным meteoprog.ua, дожди начнутся ночью в западных областях и до вечера влажные воздушные массы достигнут центральных регионов. Кроме того, небольшие дожди возможны на северо-востоке Украины.

Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.

В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.

В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.

В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.

В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.

В Ровненской и Хмельницкой областях пасмурно, дождь. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.

В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.

В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 1-6 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.

В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.

В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.

В Житомирской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.

В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.

В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +8...+11 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +8...+11 °С.

В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.

В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 6-11 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.

В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.

В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.

В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.