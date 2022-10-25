Местами дожди: прогноз погоды в Украине на 25 октября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в западных, восточных и северных регионах страны ожидаются дожди, на остальной территории страны без осадков.
Во вторник атмосферный фронт принесет в страну осадки. По данным meteoprog.ua, дожди начнутся ночью в западных областях и до вечера влажные воздушные массы достигнут центральных регионов. Кроме того, небольшие дожди возможны на северо-востоке Украины.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Ровненской и Хмельницкой областях пасмурно, дождь. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 1-6 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Житомирской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +8...+11 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +8...+11 °С.
В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 6-11 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Кировоградской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Полтавской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Ровненской и Хмельницкой областях пасмурно, дождь. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 1-6 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Житомирской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +8...+11 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +8...+11 °С.
В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 6-11 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Николаевской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с. Температура воздуха +16...+19 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
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