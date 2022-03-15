Местами дожди: прогноз погоды в Украине на 18 июня

06:14 18 июня Киев, Украина

По данным синоптиков, в центральных, южных и восточных областях дожди , возможны шквальные ветры и грозы, местами град

На остальной территории Украины будет сухо и жарко.



Центральный регион Украины

В Винницкой, Черкасской и Полтавской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +25...+28 °С.



В Кировоградской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +25...+28 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +23...+26 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской, Волынской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +26...+29 °С.



В Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +24...+27 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +29...+32 °С.



Северный регион Украины

В Киевской и Житомирской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +27...+30 °С.



В Сумской и Черниговской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +26...+29 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской и Луганской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +26...+29 °С.



В Донецкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +24...+27 °С.



Южный регион Украины

В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +23...+26 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +23...+26 °С.



В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +24...+27 °С.