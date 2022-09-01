Местами дожди: прогноз погоды в Украине на 11 августа

07:04 11 августа Киев, Украина





Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С. По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине преимущественно без осадков , дожди возможны лишь в северных и западных областях, ближе к вечеру в Запорожской области.В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.



В Полтавской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.



В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.



В Волынской и Ровненской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.



В Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.



В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.



В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области переменная пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.



В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.



В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.



В Сумской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.



В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.



В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +28...+31 °С.



В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.



В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.



В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.



В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +28...+31 °С.



В Киеве пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.



