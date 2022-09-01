Местами дожди: прогноз погоды в Украине на 11 августа

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине преимущественно без осадков, дожди возможны лишь в северных и западных областях, ближе к вечеру в Запорожской области.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +27...+30 °С.
В Полтавской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.
В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Сумской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.
В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +28...+31 °С.
В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +28...+31 °С.
В Киеве пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Полтавской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.
В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Сумской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.
В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +28...+31 °С.
В Николаевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +28...+31 °С.
В Киеве пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
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