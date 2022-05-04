Местами дожди: погода в Украине на 4 мая

06:43 04 мая Киев, Украина

Сегодня, 4 мая, в Украине ожидаются дожди и грозы. Наиболее вероятны осадки в центральных и западных областях. 

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Черкасской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Кировоградской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Полтавской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.

В Волынской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Ровненской области облачно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Тернопольской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Черниговской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.

В Сумской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Житомирской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.

В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.

В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.

В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.

В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.