Местами дожди: погода в Украине на 4 мая

Сегодня, 4 мая, в Украине ожидаются дожди и грозы. Наиболее вероятны осадки в центральных и западных областях.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Черкасской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Полтавской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Волынской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Ровненской области облачно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Тернопольской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Черниговской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Сумской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Черкасской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Полтавской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Волынской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Ровненской области облачно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Тернопольской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Закарпатской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Черниговской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
В Сумской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Запорожской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +12...+15 °С.
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