Местами дожди: погода в Украине на 10 октября

07:02 10 октября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет теплая и солнечная погода , местами пройдут дожди. Ветер преимущественно северо-западный , 5-10 м/с.



Центральный регион Украины

В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.



В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.



В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.



В Полтавской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.



В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.



В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.



В Тернопольской и Хмельницкой областях ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.



В Ивано-Франковской области облачно,без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.



В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.



В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.



В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.



В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.



В Сумской области облачно, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.



В Луганской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.



В Донецкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.



Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+19 °С.



В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+19 °С.



В Одесской и Николаевской областях ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.



В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный с переходом в северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем до +14 °С.