Местами дожди: погода в Украине на 10 октября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет теплая и солнечная погода, местами пройдут дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.
В Полтавской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.
В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.
В Ивано-Франковской области облачно,без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.
В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.
В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.
В Сумской области облачно, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.
В Луганской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Донецкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+19 °С.
В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+19 °С.
В Одесской и Николаевской областях ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный с переходом в северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем до +14 °С.
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