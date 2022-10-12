Местами дожди: погода в Украине на 10 октября

07:02 10 октября Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет теплая и солнечная погода, местами пройдут дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Центральный регион Украины
В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.

В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.

В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13...+15 °С.

В Полтавской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.

В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.

В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.

В Ивано-Франковской области облачно,без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +8...+10 °С.

В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +9...+11 °С.

В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.

В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12...+14 °С.

В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.

В Сумской области облачно, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11...+13 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +14...+16 °С.

В Луганской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.

В Донецкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+19 °С.

В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+19 °С.

В Одесской и Николаевской областях ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +16...+18 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+17 °С.

В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный с переходом в северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем до +14 °С.