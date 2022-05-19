Местами дожди: погода в Украине на 19 мая

По информации Укргидрометцентра, в Украину идет потипление, температура воздуха повысится практически по всей стране. На юго-востоке возможны дожди.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Кировоградской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Полтавской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Волынской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Ровненской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Сумской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Запорожской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Черкасской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Кировоградской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Полтавской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Волынской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Ровненской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Сумской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10...+13 °С.
В Донецкой области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +11...+14 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15...+18 °С.
В Запорожской области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14...+17 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13...+16 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха днем +16...+19 °С.
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