Местами дожди: погода в Украине 11 ноября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в некоторых областях Украины ожидаются небольшие дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Черкасской области облачно, дождь. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.
В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +7...+9 °С.
В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Ровненской областях облачно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Тернопольской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.
В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.
В Закарпатской области облачно, без осадков. Ветер северный, 1-3 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Житомирской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.
В Сумской области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +5...+7 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-5 м/с. Температура воздуха +8...+10 °С.
В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
В Херсонской и Николаевской областях облачно, без осадков. Ветер восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Одесской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северный, 1-3 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Киеве облачно, дождь. Ветер западный, северо-западный, 3-4 м/с. Температура воздуха +9…+10 °С.
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