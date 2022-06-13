Местами дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 13 июня

06:51 13 июня Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 13 июня, в некоторых регионах Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, 3-8 м/с.

Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.

В Черкасской и Полтавской областях ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.

В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.

В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +27...+29 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.

В Волынской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.

В Ровненской и Тернопольской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.

В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.

В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.

В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.

В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.

В Сумской области ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.

В Донецкой области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +28...+30 °С.

В Луганской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +27...+29 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +28...+30 °С.

В Херсонской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +29...+31 °С.

В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +29...+31 °С.

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +28...+30 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.

В Киеве переменная облачность, дождь. Ветер северный, 2-4 м/с. Температура воздуха днем +24…+25 °С.