Местами дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 13 июня

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 13 июня, в некоторых регионах Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, 3-8 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.
В Черкасской и Полтавской областях ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
В Кировоградской области ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +27...+29 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.
В Волынской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.
В Ровненской и Тернопольской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +22...+24 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +23...+25 °С.
В Сумской области ясно, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +24...+26 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +25...+27 °С.
В Донецкой области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +28...+30 °С.
В Луганской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +27...+29 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +28...+30 °С.
В Херсонской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +29...+31 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +29...+31 °С.
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +28...+30 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +26...+28 °С.
В Киеве переменная облачность, дождь. Ветер северный, 2-4 м/с. Температура воздуха днем +24…+25 °С.
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