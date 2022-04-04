Местами дожди и грозы: погода в Украине на 7 июля

По информации синоптиков, в среду, 7 июля в западных регионах Украины пройдут кратковременные дожди, а вот на юго-восток обрушатся ливни, шквалы, град и грозы.
Центральный регион Украины
В Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +28...+31 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +27...+30 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровенской Тернопольской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +28...+31 °С.
В Хмельницкой и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +27...+30 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +29...+32 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +28...+31 °С.
В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +28...+31 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.
Южный регион Украины
В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +26...+29 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +26...+29 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +26...+29 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +28...+31 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +27...+30 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровенской Тернопольской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +28...+31 °С.
В Хмельницкой и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +27...+30 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +29...+32 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +28...+31 °С.
В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +28...+31 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.
Южный регион Украины
В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +26...+29 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +26...+29 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +26...+29 °С.
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