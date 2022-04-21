Местами дожди и грозы: погода в Украине на 22 июля

По информации синоптиков, сегодня в центральном и юго-восточном регионах возможны ливни и грозы, в Карпатах ожидаются кратковременные дожди.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +22...+25 °С.
В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +23...+26 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +21...+24 °С.
В Волынской, Ровненской, Хмельницкой и Тернопольской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +22...+25 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +22...+25 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +24...+27 °С.
В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +25...+28 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 днем +26…29 °С.
В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +24...+27 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +24...+27 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +20...+23 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +22...+25 °С.
В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +23...+26 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +21...+24 °С.
В Волынской, Ровненской, Хмельницкой и Тернопольской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +22...+25 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +22...+25 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +24...+27 °С.
В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +25...+28 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 днем +26…29 °С.
В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +24...+27 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +24...+27 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +20...+23 °С.
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