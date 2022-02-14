Местами дожди и грозы: погода на 25 мая

По данным синоптиков, сегодня, 25 мая в Украине преимущественно без осадков, только в восточных и западных областях ожидаются дожди и грозы.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +23...+26 °С.
В Черкасской и Полтавской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +21...+24 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +22...+25 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +22...+25 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +24...+27 °С.
В Волынской области облачно, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +21...+24 °С.
В Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +22...+25 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +23...+26 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +22...+25 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +21...+24 °С.
В Житомирской и Черниговской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +21...+24 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +22...+25 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +21...+24 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +20...+23 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +20...+23 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +21...+24 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +22...+25 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +22...+25 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14°С, днем +22...+25 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +18...+21 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +23...+26 °С.
В Черкасской и Полтавской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +21...+24 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +22...+25 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +22...+25 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +24...+27 °С.
В Волынской области облачно, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +21...+24 °С.
В Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +22...+25 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +23...+26 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +22...+25 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +21...+24 °С.
В Житомирской и Черниговской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +21...+24 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +22...+25 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +21...+24 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +20...+23 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +20...+23 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +21...+24 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +22...+25 °С.
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +22...+25 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14°С, днем +22...+25 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +18...+21 °С.
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