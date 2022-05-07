Местами дожди, град и шквалы: прогноз погоды на 4 августа 

06:15 04 августа Киев, Украина

По информации синоптиков, сегодня, 4 августа в некоторых областях Украины ожидаются дожди с грозами, местами град и шкалы. 
"В восточных, западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м /с; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +25...+28 °С.

В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +26...+29 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.

Северный регион Украины
В Киевской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17°С, днем +25...+28 °С.

В Житомирской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +25...+28 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской и Луганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +28...+31 °С.

В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +27...+30 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +27...+30 °С.

В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +28...+31 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +29...+32 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +23...+26 °С.