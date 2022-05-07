Местами дожди, град и шквалы: прогноз погоды на 4 августа 

По информации синоптиков, сегодня, 4 августа в некоторых областях Украины ожидаются дожди с грозами, местами град и шкалы.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +25...+28 °С.
В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +26...+29 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17°С, днем +25...+28 °С.
В Житомирской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +25...+28 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Луганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +28...+31 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +27...+30 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +27...+30 °С.
В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +28...+31 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +29...+32 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +23...+26 °С.
В Винницкой области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +25...+28 °С.
В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +26...+29 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17°С, днем +25...+28 °С.
В Житомирской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +25...+28 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Луганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +28...+31 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +27...+30 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +27...+30 °С.
В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +28...+31 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +29...+32 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +23...+26 °С.
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