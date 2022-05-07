Местами дожди, град и шквалы: прогноз погоды на 4 августа 

06:15 04 августа Киев, Украина

По информации синоптиков, сегодня, 4 августа в некоторых областях Украины ожидаются дожди с грозами, местами град и шкалы.

"В восточных, западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м /с; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.