Лето в Украине продолжает быть пасмурным и дождливым

06:07 07 Июнь Киев, Украина

Лето не спешит радовать жарой Украину, неделя вновь начнется с гроз и дождей, воздух прогреется максимум до +24 °С.

Центральный регион Украины

В Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.

В Черкасской и Полтавской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +22...+24 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +21...+23 °С.

В Ровненской и Волынской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +23...+25 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.

В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.

В Черниговской и Сумской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.

В Херсонской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +22...+24 °С.

В Николаевской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.

В Одесской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +23...+25 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.

В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.

Солнце взойдет в 04:53, а зайдет в 21:07. Долгота дня составит 16 ч. 14 мин.