Лето в Украине продолжает быть пасмурным и дождливым

06:07 07 Июнь Киев, Украина

Лето не спешит радовать жарой Украину, неделя вновь начнется с гроз и дождей, воздух прогреется максимум до +24 °С.



Центральный регион Украины



В Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях облачно,



В Черкасской и Полтавской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.



Западный регион Украины В Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях облачно, дождь гроза . Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.В Черкасской и Полтавской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.



Во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +22...+24 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +21...+23 °С.



В Ровненской и Волынской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +23...+25 °С.



В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.



В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.



В Черниговской и Сумской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской, Донецкой и Луганской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.



Южный регион Украины



В Запорожской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.



В Херсонской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +22...+24 °С.



В Николаевской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.



В Одесской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +23...+25 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.



В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.



Солнце взойдет в 04:53, а зайдет в 21:07. Долгота дня составит 16 ч. 14 мин.