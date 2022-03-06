Лето в Украине продолжает быть пасмурным и дождливым

Лето не спешит радовать жарой Украину, неделя вновь начнется с гроз и дождей, воздух прогреется максимум до +24 °С.
Центральный регион Украины
Центральный регион Украины
В Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.
В Черкасской и Полтавской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +22...+24 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +21...+23 °С.
В Ровненской и Волынской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +23...+25 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.
В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.
В Черниговской и Сумской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Донецкой и Луганской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.
В Херсонской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +22...+24 °С.
В Николаевской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.
В Одесской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +23...+25 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.
В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +21...+23 °С.
Солнце взойдет в 04:53, а зайдет в 21:07. Долгота дня составит 16 ч. 14 мин.
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