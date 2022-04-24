Летний зной возвращается: сегодня синоптики обещают до +32 °С

06:10 26 июля Киев, Украина





Центральный регион Украины Медленно, но уверенно жара начинает возвращаться, сегодня в Украине воздух прогреется до +32 °С. Однако погодные условия все еще находятся под влиянием антициклона и аномальной жары ожидать сегодня не стоит.



В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.



В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +28...+30 °С.



В Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +29...+31 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +27...+29 °С.



В Ровненской и Волынской областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.



В Хмельницкой и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.



В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +28...+30 °С.



В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +27...+29 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +27...+29 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.



В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.



В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +27...+29 °С.



Восточный регион Украины



В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +30...+32 °С.



В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +29...+31 °С.



В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +30...+32 °С.



Южный регион Украины



В Запорожской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +30...+32 °С.



В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +29...+31 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 °С, днем +30...+32 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +27...+29 °С.



Солнце взойдет в 5:16, а зайдет в 20:52. Долгота дня составит 15 ч. 36 мин.