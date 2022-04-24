Летний зной возвращается: сегодня синоптики обещают до +32 °С

Медленно, но уверенно жара начинает возвращаться, сегодня в Украине воздух прогреется до +32 °С. Однако погодные условия все еще находятся под влиянием антициклона и аномальной жары ожидать сегодня не стоит.
Центральный регион Украины
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +28...+30 °С.
В Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +29...+31 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +27...+29 °С.
В Ровненской и Волынской областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.
В Хмельницкой и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +28...+30 °С.
В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +27...+29 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +27...+29 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +27...+29 °С.
Восточный регион Украины
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +30...+32 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +29...+31 °С.
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +30...+32 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской и Херсонской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +30...+32 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +29...+31 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 °С, днем +30...+32 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +27...+29 °С.
Солнце взойдет в 5:16, а зайдет в 20:52. Долгота дня составит 15 ч. 36 мин.
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