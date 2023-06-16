Летнее тепло пришло в Украину. Прогноз погоды на выходные 20-21 мая

По прогнозу синоптиков, погода на выходных в Украине будет носить летний характер. Днем воздух прогреется до +25 °С, а на юге даже до +30 °С. Намного теплее будут и ночи, а среднесуточная температура окажется выше средних многолетних показателей на 2 – 4 °С, в западных и северных областях близко к норме.

В некоторых областях Украины днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди в сопровождении гроз. На территории большей части страны ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какая будет погода в субботу, 20 мая

В западных областях ночью без осадков, днем местами ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +19…+24°С.

На севере страны переменная облачность, без осадков, лишь днем на юге Киевской области возможны небольшие дожди и грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +8…+13 °С, днем +19…+24 °С.

В центральных областях ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, сопровождаемые грозами. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15°С, днем +22...+27°С.

В южной части Украины переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17°С, днем +25...+30°С.

В восточных областях ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15°С, днем +22...+27°С.

Какая будет погода в воскресенье, 21 мая

В западных и северных областях под влиянием выступа антициклона с севера ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+12 °С, днем +18…+23 °С.

В центральных областях ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днем +20…+25 °С.

На юге Украины ночью без осадков, днем в Одесской и Николаевской областях местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16°С, днем +24...+29°С.

В восточной части страны ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами с грозой. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днем +19…+24 °С.

Аллергены: продолжается цветение березы

Пыльца берез все еще оседает на окнах и балконах, поэтому рекомендуем аллергикам установить защитные сетки с функцией «антипыль». Проветривать комнаты лучше всего после дождя, когда концентрация аллергенов в воздухе минимальна.