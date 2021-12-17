Кратковременный холодный фронт не испортит весенней погоды

10:43 28 Март Киев, Украина

О том, какой будет погода в последний выходной марта, рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко. По ее словам, в это воскресенье по всей нашей стране будет стоять весенняя и достаточно теплая погода. Но в понедельник температура снова снизится.

В воскресенье по всей территории Украины будет тепло, от 10 до 15 градусов тепла. Дожди пройдут на Западе, Севере, в Винницкой и Одесской областях, на остальной территории преимущественно сухо.

В Киеве ближе к вечеру возможен дождь. 28 марта в столице до 13 градусов тепла.

Холодный атмосферный фронт принесет понижение температуры сначала в западную часть Украины, до 6-9 градусов выше нуля. По словам Диденко, похолодание будет кратковременным.

Ранее сообщалось, что Гольфстрим беспрецедентно ослаб. Последствия могут быть катастрофическими для Европы и США, говорят ученые.

Отметим, что международная команда ученых провела исследование, которое показало, что в сезон цветения растений повышается риск заражения коронавирусом.