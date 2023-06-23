Кратковременные дожди: погода в Украине на 15 июля

06:59 15 июля Киев, Украина

По информации Укргидрометцентра, сегодня, 15 июля, в южных и восточных областях Украины будет жарко, в северных и центральных областях ожидаются кратковременные дожди. На остальной части страны без осадков.



Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.



В Черкасской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+29 °С.



В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +29...+32 °С.



В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+29 °С.



В Днепропетровской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +29...+32 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области переменная облачность, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.



В Волынской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.



В Ровненской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.



В Тернопольской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.



В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.



В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.



В Черновицкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.



В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.



В Черниговской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.



В Сумской области переменная облачность, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+29 °С.



В Луганской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.



В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +29...+32 °С.



В Николаевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +29...+32 °С.



В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +29...+32 °С.



В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +28...+31 °С.



В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+29 °С.



В Киеве облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.