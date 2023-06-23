Кратковременные дожди: погода в Украине на 15 июля

По информации Укргидрометцентра, сегодня, 15 июля, в южных и восточных областях Украины будет жарко, в северных и центральных областях ожидаются кратковременные дожди. На остальной части страны без осадков.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+29 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +29...+32 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+29 °С.
В Днепропетровской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +29...+32 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области переменная облачность, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Волынской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Ровненской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Тернопольской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Черновицкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Черниговской области облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Сумской области переменная облачность, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+29 °С.
В Луганской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +27...+30 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +29...+32 °С.
В Николаевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +29...+32 °С.
В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +29...+32 °С.
В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +28...+31 °С.
В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26...+29 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.
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