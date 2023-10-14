Короткое бабье лето порадует украинцев на выходных 14 и 15 октября 2023

По прогнозу синоптиков, начиная с субботы 14 октября в Украину придет короткое бабье лето. Дневные температуры местами превысят 20-градусную отметку. Заметно теплее станут и ночи. На юге, в восточных и центральных областях возможны утренние туманы. Но период тёплой комфортной погоды продержится всего 2 – 4 дня.

Стоит отметить, что за весь осенний период бывает по 2 – 3 бабьих лета, поэтому вполне вероятно, что погода нам ещё преподнесёт солнечные и тёплые деньки до конца месяца.

Суббота, 14 октября:

В западных областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °С, днём +21…+26 °С.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днём +18…+23 °С.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер южный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днём +18…+23 °С.

В южных областях малооблачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днём +19…+24 °С.

В восточной части страны переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днём +16…+21 °С.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет практически безоблачно, температура воздуха ночью +10°С, днем +22°С.

Воскресенье, 15 октября:

В западных областях ночью ожидается небольшой дождь, днём умеренные осадки. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +8…+13 °С.

В северных областях ночью без существенных осадков, днём пройдут умеренные дожди. Ветер юго-западный, с переходом днём на северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днём +13…+18 °С.

В центральных областях преимущественно без осадков, только вечером местами начнётся небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днём +18…+23 °С.

В южной части страны и в Крыму ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °С, днём +19…+24 °С.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °С, днём +18…+23 °С.

В Киеве в воскресенье ночью ожидается +10°С, а днем +17°С, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.