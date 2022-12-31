Какой будет погода в последний день 2022 года

В субботу, 31 декабря, погода в Украине будет теплой и солнечной. В последний день 2022 года в стране ожидается потепление. Температура ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 10 градусов тепла.

31 декабря в большинстве западных, центральных и Житомирской областях появится туман. Видимость будет составлять 200-500 метров.

На Юге ожидается +6...+9 градусов, а в Крыму прогреется до +10°. Погода будет солнечной с переменной облачностью. Без осадков.

В восточных регионах прогнозируют +4…+7 градусов. В Луганской области пойдет дождь, на остальной территории будет сухо.

В северных областях прогнозируют +3…+5 градусов. Ожидается небольшой дождь.

На Западе воздух прогреется до +6…+10 градусов. Ожидается дождь.

В центральных регионах днем столбики термометров покажут +4…+6 градусов. Пройдет небольшой дождь.

В Киеве 31 декабря ночь температура будет около 0°, а днем столбики термометров покажут +4°...+6°. В течение дня ожидается сухая погода и небольшая облачность.