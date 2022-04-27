Известный синоптик предупредила о погодных условиях 28 апреля

Четверг в Украине будет умеренно теплым, однако не без нюансов.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По данным синоптика, температура воздуха в течение дня в большинстве областей составит +12...+18 градусов.
По данным синоптика, температура воздуха в течение дня в большинстве областей составит +12...+18 градусов.
В южной части и на юго-востоке Украины воздух прогреется до +17...+22 градусов, а в Черновицкой области, Закарпатской, вокруг Карпат и в горах будет холоднее: +9...+12 градусов.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая погода ждет украинцев в мае. По данным синоптиков, в этом году температура в мае будет выше нормы, а осадков ожидается в пределах нормы.
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