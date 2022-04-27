Известный синоптик предупредила о погодных условиях 28 апреля

12:42 27 апреля Киев, Украина

Четверг в Украине будет умеренно теплым, однако не без нюансов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.



По данным синоптика, температура воздуха в течение дня в большинстве областей составит +12...+18 градусов.

В южной части и на юго-востоке Украины воздух прогреется до +17...+22 градусов, а в Черновицкой области, Закарпатской, вокруг Карпат и в горах будет холоднее: +9...+12 градусов.

"Дожди пройдут в западных областях (кроме Волыни и Ривненщины), зацепит осадками Одесскую, Винницкую область, южные районы Житомирщины и Киевщины", - отметила синоптик и добавила, что ветер 28 апреля ожидается северо-восточного направления, а в околокарпатских районах вероятны порывы до 15-20 метров в секунду.