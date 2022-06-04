Из Украины уходит жара: прогноз погоды на 4 июня

06:27 04 июня Киев, Украина

В Украине на смену жаре придет похолодание. Температура воздуха снизится до +17...+22 градусов, лишь в южной части и в восточных областях задержится теплая, даже жаркая, погода: +25...+32 градуса.

По прогнозу синоптиков 4 июня в стране будет без осадков, лишь днем в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Прохладнее всего будет на Западе, там столбики термометров днем покажут +12…+25 градусов. Осадки ожидаются лишь во Львове и Ужгороде.

В восточных регионах воздух прогреется до +28. В Луганске ожидаются дожди, в других областях будет сухо и переменная облачность.

На Юге погода будет солнечной, воздух прогреется до +29°.

В северных областях ожидается 12…+24 градусов, осадков не ожидается

В центральных регионах ожидается переменная облачность и сухая погода, столбики термометров покажут +14…+25 градусов.

В Киеве 4 июня будет сухо, температура воздуха составит +24…+26 градусов.

Этой весной в Киеве зафиксировали два температурных рекорда. Оказалось, что в этом году весна была одной из самых сухих за все время наблюдений.

Специалисты из Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали:

Количество осадков в столице за весну составило 87 мм, что составляет 59% климатической нормы. Весна 2022 года вошла в десятку самых сухих за время проведения наблюдений

Метеорологи отметили, что средняя температура воздуха за сезон в Киеве составила +8,4 ºС. Это на 1,0 ºС ниже средних многолетних значений.