Грозовой фронт 19 августа сместится на юг и восток Украины

Как обещают синоптики, в четверг, 19 августа, по всей территории Украины будет ощущаться легкое похолодание. Градусники покажут приятные + 22...+27 градусов. Ночью и утром даже будет несколько прохладно – +10...+16 градусов. Незначительная жара до + 30 градусов будет сохраняться только в восточных регионах.
Погода в Украине 19 августа
В западных и центральных областях синоптики прогнозируют облачную погоду, но без дождей. Впрочем, противоположная погода будет на Востоке – днем дождь, который будет переходить в грозу, местами ветер 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве будет облачно, однако дожди маловероятны. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+24 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины 19 августа
Ужгород – + 22...+24
Львов – + 22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – + 22...+24
Черновцы – + 22...+24
Хмельницкий – + 22...+24
Луцк – + 22...+24
Ровно – + 22...+24
Житомир – + 22...+24
Винница – + 22...+24
Одесса – + 23...+35
Николаев – + 23...+25
Херсон – + 27...+29
Симферополь – + 26...+28
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – + 22...+24
Чернигов – + 22...+24
Сумы – + 23...+25
Полтава – + 26...+28
Днепр – + 27...+29
Запорожье – + 27...+29
Донецк – + 30...+32
Луганск – + 31...+33
Харьков – + 30...+32
Киев – + 21...+23
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