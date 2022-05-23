Грозовой фронт 19 августа сместится на юг и восток Украины

Как обещают синоптики, в четверг, 19 августа, по всей территории Украины будет ощущаться легкое похолодание. Градусники покажут приятные + 22...+27 градусов. Ночью и утром даже будет несколько прохладно – +10...+16 градусов. Незначительная жара до + 30 градусов будет сохраняться только в восточных регионах.

Погода в Украине 19 августа

В западных и центральных областях синоптики прогнозируют облачную погоду, но без дождей. Впрочем, противоположная погода будет на Востоке – днем дождь, который будет переходить в грозу, местами ветер 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве будет облачно, однако дожди маловероятны. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+24 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины 19 августа

Ужгород – + 22...+24

Львов – + 22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – + 22...+24

Черновцы – + 22...+24

Хмельницкий – + 22...+24

Луцк – + 22...+24

Ровно – + 22...+24

Житомир – + 22...+24

Винница – + 22...+24

Одесса – + 23...+35

Николаев – + 23...+25

Херсон – + 27...+29

Симферополь – + 26...+28

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – + 22...+24

Чернигов – + 22...+24

Сумы – + 23...+25

Полтава – + 26...+28

Днепр – + 27...+29

Запорожье – + 27...+29

Донецк – + 30...+32

Луганск – + 31...+33

Харьков – + 30...+32

Киев – + 21...+23