Горячий июль в Украине закончится грозами и жарой

Вот и закончился второй летний месяц. Какой будет погода в Украине 31 июля? По прогнозам Укргидрометцентра, последний день июля принесет с собой дожди на запад и восток страны. А вот на севере, в центре и на юге Украины погода будет жаркой и безоблачной.
На Западе несмотря грозы предполагается высокая температура – +28... +32 градуса.
На Востоке прогнозируют аналогичную погоду, на термометрах можно будет увидеть +28... +31 градус.
На Севере синоптики информируют о солнце и +28... +32 градуса.
В Центре и Юге также без осадков. В этих регионах нашей страны следует ожидать потеплений до +28... +32 градусов.
В Киеве – сухо и жарко, температура воздуха поднимется до +30... +32 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 31 июля:
Ужгород – 28... +30
Львов – 28... +30
Ивано-Франковск – 28... +30
Тернополь – 28... +30
Черновцы – +30... +32
Хмельницкий – 28... +30
Луцк – 28... +30
Ровно – 28... +30
Житомир – +29... +31
Винница – +30... +32
Одесса – ++30... +32
Николаев – +30... +32
Херсон – +30... +32
Симферополь – 28... +30
Кропивницкий – +29... +31
Черкассы – +29... +31
Чернигов – 28... +30
Сумы – +29... +31
Полтава – +29... +31
Днепр – +29... +31
Запорожье – 28... +30
Донецк – 28... +30
Луганск – +29... +31
Харьков – +29... +31
Киев – +30... +32
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