Гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 3 мая

16:48 02 мая Киев, Украина

Во вторник, 3 мая, в некоторых областях на западе Украины ожидаются дожди.

Осадки также зацепят Черниговскую область.



Теплее всего будет на западе и севере страны, где ожидается от +17° до +21°, на остальной территории столбики термометров не поднимутся выше +14°...+18°.



Об этом сообщает Гидрометцентр.