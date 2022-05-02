Гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 3 мая

16:48 02 мая Киев, Украина

Во вторник, 3 мая, в некоторых областях на западе Украины ожидаются дожди.

 
Осадки также зацепят Черниговскую область.

Теплее всего будет на западе и севере страны, где ожидается от +17° до +21°, на остальной территории столбики термометров не поднимутся выше +14°...+18°.

Об этом сообщает Гидрометцентр.
  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +18°.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +18°, легкий дождь.
  • В Луцке - практически безоблачно, ночью +7°, днем +19°.
  • В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°, сильный дождь.
  • В Тернополе 3 мая ночью будет +8°, днем +19°, практически безоблачно.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°, сильный дождь.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +7°...+21°, практически безоблачно.
  • В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°, сильный дождь.
  • В Виннице завтра будет +7°...+19°, небольшая облачность.
  • В Житомире во вторник будет ночью +10°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +17°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+17°.
  • В Одессе 3 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +16°.
  • В Херсоне во вторник ночью +8°, днем +17°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +17°.
  • В Запорожье температура ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+17°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +17°.
  • В Днепре температура ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.
  • В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +5°...+14°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +18°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +17°.