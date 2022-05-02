Гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 3 мая

Во вторник, 3 мая, в некоторых областях на западе Украины ожидаются дожди.
Осадки также зацепят Черниговскую область.
Теплее всего будет на западе и севере страны, где ожидается от +17° до +21°, на остальной территории столбики термометров не поднимутся выше +14°...+18°.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
Теплее всего будет на западе и севере страны, где ожидается от +17° до +21°, на остальной территории столбики термометров не поднимутся выше +14°...+18°.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +18°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +18°, легкий дождь.
- В Луцке - практически безоблачно, ночью +7°, днем +19°.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +18°, сильный дождь.
- В Тернополе 3 мая ночью будет +8°, днем +19°, практически безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°, сильный дождь.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +21°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +7°...+21°, практически безоблачно.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°, сильный дождь.
- В Виннице завтра будет +7°...+19°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник будет ночью +10°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.
- В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +7°...+17°.
- В Одессе 3 мая - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +16°.
- В Херсоне во вторник ночью +8°, днем +17°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +17°.
- В Запорожье температура ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+17°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +17°.
- В Днепре температура ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +5°...+14°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +18°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +17°.
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