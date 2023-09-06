Гидрометцентр: пожароопасность в ряде регионов Украины и Крыму

18:19 14 августа Киев, Украина





Сообщение на эту тему было опубликовано на официальной странице Укргидрометцентра в социальной сети Facebook.



По прогнозам специалистов, в период с 14 по 17 августа наибольший уровень пожарной опасности ожидается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской областях, а также на полуострове Крым. Украинский национальный гидрометеорологический центр предостерегает о возможных рисках возникновения пожаров в ряде регионов Украины и Крыму Сообщение на эту тему было опубликовано на официальной странице Укргидрометцентра в социальной сети Facebook.По прогнозам специалистов, в период с 14 по 17 августа наибольший уровень пожарной опасности ожидается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской областях, а также на полуострове Крым.

Ситуация также требует внимания в Тернопольской и Ровенской областях с 16 по 17 августа, а 17 августа особое внимание к пожарной опасности следует уделить Хмельницкой и Волынской областям.