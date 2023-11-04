Дождливая, но теплая погода в выходные грозит шквальным ветром: прогноз погоды

Несмотря на то, что ноябрь продолжает радовать осенним теплом, синоптики предупредили о штормовом ветре с порывами до 15-20 м/сек. ночью и днем 4 ноября. В 17 регионах Украины объявлен І уровень опасности.

Погода в субботу 4 ноября

В субботу прохладнее всего будет в Черниговской области — +12…+14 °С, в западных, некоторых восточных и центральных областях ожидается +14…+16 °С. В Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях воздух прогреется до +17…+19 °С, а на юге и в Запорожской области термометры покажут рекордные для ноября +22…+24 °С.

По всей Украине будет пасмурно, но небольшие дожди вероятны только в северных и некоторых центральных областях.

В Киеве будет идти дождь, завевать сильный ветер, особенно во второй половине дня и вечером. Возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха около +14 °С.

Погода в воскресенье 5 ноября

На западе и севере страны в воскресенье синоптики прогнозируют +15…+17 °С, в центральных и восточных областях — +17…+19 °С, на юге и юго-востоке — +20…+23 °С. Запланируйте заранее на такой приятный ноябрьский выходной встречу с друзьями и родственниками! Тем более, кафе и рестораны все еще не закрыли свои летние террасы.

Жителям Закарпатской, Львовской, Волынской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Киевской областей советуем захватить зонты, вероятны небольшие дожди.

В Киеве погода кардинально изменится по сравнению с субботой. В этот день не будет дождя, а температура воздуха подскочит вплоть до +17 °С. Однако всё еще останется порывистый ветер южного происхождения.