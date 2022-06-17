Дожди в некоторых областях: прогноз погоды в Украине на 17 июня

06:59 17 июня Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра , сегодня, 17 июня, в западных областях, местами и в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидается дождь. На остальной территории сохранится сухая теплая погода



Центральный регион Украин

В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.



В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.



В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.



В Полтавской и Днепропетровской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.



В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.



В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.



В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.



В Хмельницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.



В Черновицкой области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.



В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.



В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.



В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.



В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.



В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.



Южный регион Украины

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.



В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.



В Херсонской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.



В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.



В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.



В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.