Дожди в некоторых областях: прогноз погоды в Украине на 17 июня

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 17 июня, в западных областях, местами и в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидается дождь. На остальной территории сохранится сухая теплая погода.
Центральный регион Украин
В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
В Полтавской и Днепропетровской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.
В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.
В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.
В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Херсонской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.
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