Дожди в некоторых областях: прогноз погоды в Украине на 17 июня

06:59 17 июня Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 17 июня, в западных областях, местами и в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидается дождь. На остальной территории сохранится сухая теплая погода.

Центральный регион Украин
В Винницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.

В Черкасской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.

В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.

В Полтавской и Днепропетровской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.

В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.

В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +17...+20 °С.

В Тернопольской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.

В Хмельницкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +18...+21 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +19...+22 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +22...+25 °С.

В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.

В Черниговской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+24 °С.

В Сумской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.

В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.

В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20...+23 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.

В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.

В Херсонской области небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +24...+27 °С.

В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.

В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.

В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +23...+26 °С.