Дожди в большинстве областей: прогноз погоды в Украине на 27 сентября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет по-летнему тепло, на большей части территории страны пройдут дожди. В Одесской, Херсонской и Запорожской областях сохранится «оранжевый» (чрезвычайный) уровень пожарной опасности.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Тернопольской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Николаевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Киеве пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Полтавской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Тернопольской областях пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Волынской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Хмельницкой области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +12...+15 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +14...+17 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +13...+16 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Житомирской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +10...+13 °С.
В Черниговской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
В Сумской области пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха +15...+18 °С.
В Луганской области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+21 °С.
В Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Николаевской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Киеве пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +11...+14 °С.
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