Дожди в большинстве областей: погода в Украине 12 сентября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине облачно, в большинстве областей ожидаются дожди, в центральных и южных областях возможны грозы.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +15...+17 °С.
В Черкасской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.
В Полтавской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +21...+23 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+24 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Волынской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Ровненской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
В Тернопольской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +13...+15 °С.
В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха н+14...+16 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Черновицкой области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Житомирской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.
В Черниговской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Сумской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +16...+18 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+20 °С.
В Донецкой и Луганской областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+24 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+24 °С.
В Херсонской и Николаевской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +20...+22 °С.
В Одесской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +19...+21 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +21...+23 °С.
В Киеве облачно, дождь. Ветер юго-западный, 2-3 м/с. Температура воздуха +12…+13 °С.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +15...+17 °С.
В Черкасской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.
В Полтавской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +21...+23 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+24 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +11...+13 °С.
В Волынской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Ровненской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +10...+12 °С.
В Тернопольской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +13...+15 °С.
В Хмельницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха н+14...+16 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Черновицкой области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17...+19 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +12...+14 °С.
В Житомирской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +14...+16 °С.
В Черниговской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +9...+11 °С.
В Сумской области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +16...+18 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +18...+20 °С.
В Донецкой и Луганской областях облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+24 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+24 °С.
В Херсонской и Николаевской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +20...+22 °С.
В Одесской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +19...+21 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +21...+23 °С.
В Киеве облачно, дождь. Ветер юго-западный, 2-3 м/с. Температура воздуха +12…+13 °С.
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