Дожди уйдут, будет тепло и солнечно, – прогноз погоды на выходные 12-13 августа

По прогнозу синоптиков, на выходных 12-13 августа дожди постепенно покинут территорию Украины, уходя на северо-запад. В стране наступит сухая погода с комфортными температурами.

Суббота, 12 августа:

В западных областях малооблачно, без осадков. Ночью и утром в Карпатах и на Закарпатье местами туманы. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днём +23…+28 °С.

В северных областях ожидается прохладная и дождливая погода. Местами осадки будут значительными. Ветер северо-западный, 9 – 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днём +18…+23 °С, в Киевской области до +26 °С.

В центральных областях ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +13…+18 °С, днём +25…+30 °С.

В южной части страны малооблачно и сухо. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °С, днём +27…+32 °С.

В восточных областях ночью ожидается дождь, местами грозы. Днём без осадков. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °С, днём +23…+28 °С.

В Киеве будет облачная погода. Солнце на небе может появиться только утром. Вечером может пройти небольшой дождь. Больше в этот день осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет +16…+17 °С, а днем столбики термометров покажут +20…+22 °С.

Ветер северо-западный, 5-8 м/с.

Воскресенье, 13 августа:

В западных регионах сохранится малооблачная и сухая погода. Ветер западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днём +24…+29 °С.

В северных областях ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём без осадков. Ветер западной четверти, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днём +22…+27 °С.

В центральных областях ожидается сухая, малооблачная погода с комфортным температурным режимом. Ветер западный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °С, днём +27…+32 °С.

В южных областях солнечно и без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +16…+21 °С, днём +29…+34 °С.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +27…+32 °С.

В Киеве 13 августа ночью будет +19 °С, а днем воздух прогреется до комфортных +26 °С ...+28 °С. В течение дня ожидается дождь, возможно с грозой.